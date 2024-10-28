Bilecik\'te Dolandırıcılık Bilgilendirme Projesi

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Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlar "Kanmayın, Dolandırıcılık Mağduru Olmayın" projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Kanmayın, Dolandırıcılık Mağduru Olmayın" projesi kapsamında 18 adet işyerini ziyaret edilerek, vatandaşlar bilgilendirildi. Ayrıca vatandaşlar siber güvenlik ve telefon dolandırıcılığı, açıktan hırsızlık, KADES aplikasyonları, uyuma, emniyet kemeri takmanın önemi, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı, çocuklar için temel güvenlik kuralları, polis ne iş yapar, trafikte doğru davranış usulleri konularında da bilgilendirme yapıldı.

Ekipleri vatandaşlara 'İhtiyacınız olduğu her an biz buradayız, yanınızdayız' mesajı verdiler. - BİLECİK