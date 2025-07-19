Bilecik\'te Domates Yüklü Kamyon Devrildi, 2 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki kontrolden çıkan domates yüklü kamyon devrilirken, yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza dün gece Söğüt-Bilecik karayolu Yeniköy köprüsü mevkiinde meydana geldi. Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı Köyü'nden yüklediği domatesleri Sakarya'da götürmek üzere yola çıkan Ali A. yönetimindeki 07 BNE 566 plakalı kamyonun sürücüsü aracın bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrilirken, meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Recep Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastensine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK