Bilecik'te Dron Denetiminde 7 Bin 530 TL İdari Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
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Bilecik'te Dron Denetiminde 7 Bin 530 TL İdari Para Cezası Uygulandı

Bilecik\'te Dron Denetiminde 7 Bin 530 TL İdari Para Cezası Uygulandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan 5 araç ve sürücüsüne toplamda 7 bin 530 TL trafik idari para cezası kesildi.

05.05.2024 15:01
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Bilecik'te dron denetimine yakalanan araçlara ve sürücülerine toplam 7 bin 530 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, kural ihlali yapan 5 araç ve sürücüsüne, 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesi gereğince toplamda 7 bin 530 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Dron Denetiminde 7 Bin 530 TL İdari Para Cezası Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Dron Denetiminde 7 Bin 530 TL İdari Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
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