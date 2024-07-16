Bilecik\'te Drone Denetiminde 14 Sürücüye 21 Bin 84 TL Trafik Cezası

3.Sayfa

Bilecik'te yapılan drone denetiminde 14 sürücüye 21 bin 84 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent gelenimdeki belli noktalarda dron denetimi gerçekleştirdi. Düzenlenen drone denetiminde 14 sürücüye 'Geçmenin Herhangi Bir Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi' maddesi gereğince toplam 21 bin 84 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK