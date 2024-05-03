Bilecik\'te yapılan drone denetimlerinde 7 bin 530 TL trafik cezası uygulandı

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Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde araç ve sürücülerine 7 bin 530 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone denetimlerinde 5 araç ve sürücüsü denetlenerek; 'Geçmenin Herhangi Bir Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi' maddesince toplamda 7 bin 530 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK