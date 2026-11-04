Bilecik\'te emekli polis Zamur\'a İl Emniyet Müdürü Çağlar plaket takdim etti

Bilecik'te emekliye ayrılan polis memuru Gürsel Zamur'a plaket verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, emekliye ayrılan Kıdemli Başpolis Memuru Gürsel Zamur'a teşkilata yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verdi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken emekliye ayrılan Gürsel Zamur'a, görev süresi boyunca gösterdiği özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi. İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından takdim edilen plakette, Zamur'un teşkilata sunduğu katkılar dolayısıyla memnuniyet dile getirildi.

Emeklilik hayatına başlayan Gürsel Zamur'a sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunan İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Teşkilatımızda görev yaptığı süre boyunca gösterdiği özverili çalışmalar ve sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ediyorum. Gürsel Zamur'a emeklilik hayatında ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum" dedi.