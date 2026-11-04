Bilecik'te emekli polis Zamur'a İl Emniyet Müdürü Çağlar plaket takdim etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te emekli polis Zamur'a İl Emniyet Müdürü Çağlar plaket takdim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik\'te emekli polis Zamur\'a İl Emniyet Müdürü Çağlar plaket takdim etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, emekli Kıdemli Başpolis Memuru Gürsel Zamur'a katkılarından dolayı plaket takdim etti. Çağlar, Zamur'a teşekkür ederek emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Bilecik'te emekliye ayrılan polis memuru Gürsel Zamur'a plaket verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, emekliye ayrılan Kıdemli Başpolis Memuru Gürsel Zamur'a teşkilata yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verdi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken emekliye ayrılan Gürsel Zamur'a, görev süresi boyunca gösterdiği özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi. İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından takdim edilen plakette, Zamur'un teşkilata sunduğu katkılar dolayısıyla memnuniyet dile getirildi.

Emeklilik hayatına başlayan Gürsel Zamur'a sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunan İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Teşkilatımızda görev yaptığı süre boyunca gösterdiği özverili çalışmalar ve sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ediyorum. Gürsel Zamur'a emeklilik hayatında ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
3. SayfaBilecikGüncelPolisYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Ne şakaları var ne acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump’tan şaşırtan İran itirafı Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Cansu Dere’nin son halini görenler şaşkın 46 yaşında yıllara meydan okuyor Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:12
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 10:53:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik'te emekli polis Zamur'a İl Emniyet Müdürü Çağlar plaket takdim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android