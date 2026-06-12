Bilecik'te Fabrikada İşçi Elini Kaptırdı - Son Dakika
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Bilecik'te Fabrikada İşçi Elini Kaptırdı

12.06.2026 10:53
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Bilecik'te plastik fabrikasında makine bakımı sırasında işçinin sağ serçe parmağı koptu.

Bilecik'te bir plastik fabrikasında makine bakımı yaptığı esnada elini iş makinesine kaptıran işçinin sağ el serçe parmağı koptu.

Olay, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü mevkiinde Sezersan Delta Plastik isimli işletmede meydana geldi. İşletmede işçi olarak çalışan Metin K. makine bakımı yaptığı esnada sağ eli avuç kısmını makinenin arasına sıkıştırdı. Metin K. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Metin K.'nin sağ el serçe parmağının kopması sebebiyle uzuv kaybı yaşadığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Plastik, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Fabrikada İşçi Elini Kaptırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nihal Sürücü Nihal Sürücü:
    bu tür kazalar şehirde yoğun endüstri bölgelerinde çok sık oluyo birisi acilen iş güvenliği konusunda ciddi olması lazım 0 0 Yanıtla
  • Özlem Reno Özlem Reno:
    eyvah be metin kardeş ne acı bir şey başına gelmiş ya parmağını kaybetmek nasıl bu olaylar hala oluyo ya makineler koruma sistemi olmayan mı fabrikalar var bi somra mühendisler baksınlar bu işleri düzeltsinler yoksa daha çok işçi zarar görecek 0 0 Yanıtla
  • İlknur Işık İlknur Işık:
    yine aynı hikaye işçi elini kaptırıyo fabrika sahibi de hiçbir şey olmuyo sanki bu işlerin arkasında iş güvenliği denetimi yok mu ya işçi bi makineyi kurcalarken nasıl bu kadar rahat kalıyo devlet bi baksın şu fabrikaları düzgün denetlesin 0 0 Yanıtla
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