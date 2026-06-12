Bilecik'te Fabrikada İşçi Elini Kaptırdı

Özlem Reno:

eyvah be metin kardeş ne acı bir şey başına gelmiş ya parmağını kaybetmek nasıl bu olaylar hala oluyo ya makineler koruma sistemi olmayan mı fabrikalar var bi somra mühendisler baksınlar bu işleri düzeltsinler yoksa daha çok işçi zarar görecek