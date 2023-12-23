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Bilecik'te feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçen çocuk tırın altında kaldı - Son Dakika
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Bilecik'te feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçen çocuk tırın altında kaldı

Bilecik'te yolu karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa tır çarptı. Kazada araç altında kalan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bilecik\'te feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçen çocuk tırın altında kaldı
23.12.2023 - 20:52,
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Bilecik'te feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçen çocuk tırın altında kaldı

BİLECİK - Bilecik'te yolu karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa tır çarparken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde seyir halindeki Doğukan E. yönetimindeki 11 AJ 071 plakalı tır, yola aniden fırlayan 7 yaşındaki Mehmet E. M.'ye çarptı. Kazada araç altında kalan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. 7 yaşındaki küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansırken, o anlarda çocuğa tırın çarpması ve vatandaşların hemen oraya koşmaları yer alıyor. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçen çocuk tırın altında kaldı - Son Dakika


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