Bilecik\'te Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde kapsamlı denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında özellikle hassas noktalar, konaklama tesisleri, araç kiralama firmaları ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama ve denetimlere ağırlık verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yürütülen faaliyetlerin kamu düzeninin korunması ve olası risklerin önlenmesi amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği belirtildi. - BİLECİK