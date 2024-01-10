Bilecik\'te İşçi Servisi Kontrolden Çıkarak Devrildi: 1 Yaralı

Bilecik'te işçi servisi devrildi, 1 kişi yaralandı

Sürücünün hamlesi muhtemel bir facianın önüne geçti

BİLECİK - Bilecik'te bir fabrikanın işçi servisinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Söğüt ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan 11 TC 778 plakalı midibüsün sürücüsü Ahmet Ç., karşı yönden gelen tırın şerit ihlali yaptığı görünce kafa kafaya çarpışmamak için hemen direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan midibüs yolun sağ tarafına devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, yaralı 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sonrası şerit ihlali yapan tır kaçarken, yakalanması için tüm ekipler seferber oldu.