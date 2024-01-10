 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te İşçi Servisi Kontrolden Çıkarak Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te İşçi Servisi Kontrolden Çıkarak Devrildi: 1 Yaralı

Bilecik'te bir işçi servisi, tırın şerit ihlali yapması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, kafa kafaya çarpışmamak için direksiyonu kırarak muhtemel bir faciayı önledi. Kazada 1 kişi yaralandı ve sağlık durumu iyi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı ve kaçan tırın yakalanması için tüm ekipler seferber oldu.

10.01.2024 - 17:56,
Abone Ol

Bilecik'te işçi servisi devrildi, 1 kişi yaralandı

Sürücünün hamlesi muhtemel bir facianın önüne geçti

BİLECİK - Bilecik'te bir fabrikanın işçi servisinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Söğüt ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan 11 TC 778 plakalı midibüsün sürücüsü Ahmet Ç., karşı yönden gelen tırın şerit ihlali yaptığı görünce kafa kafaya çarpışmamak için hemen direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan midibüs yolun sağ tarafına devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, yaralı 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sonrası şerit ihlali yapan tır kaçarken, yakalanması için tüm ekipler seferber oldu.

Bilecik\'te İşçi Servisi Kontrolden Çıkarak Devrildi: 1 Yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik, Söğüt, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te İşçi Servisi Kontrolden Çıkarak Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika


18:15
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11
Fenerbahçe, İtalyan stoper Bonucci'yi transfer etti Fenerbahçe, İtalyan stoper Bonucci'yi transfer etti
17:39
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35
Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30
Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13
KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı

Son Dakika
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe, İtalyan stoper Bonucci'yi transfer etti
17:39 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35 Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30 Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13 KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:11 Almanya'da AfD ve aşırı sağcı politikacılar, yabancı kökenlilerin sınır dışı edilmesini planlıyor
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 18:37:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te İşçi Servisi Kontrolden Çıkarak Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement