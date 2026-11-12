Bilecik\'te jandarma, çiftlik personelini soba ve mantar zehirlenmesine karşı uyardı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşları mantar ve soba zehirlenmeleri ile dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Yenipazar ilçesine bağlı Aşağıboğaz köyünde bulunan Tavuk Çiftliği personeline yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Çalışmada aile içi şiddet, dolandırıcılık, mantar zehirlenmeleri, soba zehirlenmeleri ve yangınlara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı. Bilgilendirme kapsamında, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranarak ihbarda bulunulmasının önemi vurgulandı. Ayrıca kadın çalışanlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak uygulamanın telefona yüklenmesi, kullanımı ve acil durumlarda sağladığı kolaylıklar hakkında bilgi verildi.