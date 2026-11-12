Bilecik\'te jandarma, çiftlik personelini soba ve mantar zehirlenmesine karşı uyardı

Bilecik'te jandarma, çiftlik personelini soba ve mantar zehirlenmesine karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Yenipazar'da jandarma ekipleri, Aşağıboğaz köyündeki tavuk çiftliği personelini mantar ve soba zehirlenmeleri ile dolandırıcılığa karşı uyardı. Bilgilendirmede aile içi şiddet ve yangın önlemleri de anlatıldı, 112 ve kadın çalışanlara KADES tanıtıldı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşları mantar ve soba zehirlenmeleri ile dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Yenipazar ilçesine bağlı Aşağıboğaz köyünde bulunan Tavuk Çiftliği personeline yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Çalışmada aile içi şiddet, dolandırıcılık, mantar zehirlenmeleri, soba zehirlenmeleri ve yangınlara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı. Bilgilendirme kapsamında, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranarak ihbarda bulunulmasının önemi vurgulandı. Ayrıca kadın çalışanlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak uygulamanın telefona yüklenmesi, kullanımı ve acil durumlarda sağladığı kolaylıklar hakkında bilgi verildi.
Kaynak: İHA
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