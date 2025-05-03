Bilecik\'te Kamyon Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik'te 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Pazaryeri- İnegöl karayolu Gümüşdere köyü mevkiinde meydana geldi. İnegöl istikametinden Pazaryeri istikametine seyir halindeki T.O. idaresindeki 07 UF 255 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen A.K. idaresindeki 26 ACH 848 plakalı kamyon yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücülerden A.K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK