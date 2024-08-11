Bilecik'te Kaybolan Şahsın Cinayete Kurban Gittiği Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Bilecik'te Kaybolan Şahsın Cinayete Kurban Gittiği Ortaya Çıktı

Bilecik\'te Kaybolan Şahsın Cinayete Kurban Gittiği Ortaya Çıktı

Bilecik'te 23 gün önce kaybolan bir şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayı itiraf eden katil zanlısı tutuklandı.

11.08.2024 21:33
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Bilecik'te 23 gün önce kaybolan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, olayı itiraf eden katil zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyünde ikamet eden Halil Kara'nın cansız bedeni dün naylona sarı bir şekilde köye 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde 23 gün önce Halil Kara'nın kaybolması ile ilgili daha önce adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rıza Ö. tekrar gözaltına alındı. Zanlı, jandarmadaki ifadesinde daha önceden aralarında husumet olan Halil Kara'yı av tüfeği ile baş ve göğsünden vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Bugün yoğun güvenlik önlemleri arasında Bilecik Adliyesine getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Kaybolan Şahsın Cinayete Kurban Gittiği Ortaya Çıktı - Son Dakika

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