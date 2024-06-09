Bilecik'te 'Kazalar Kavşağı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te 'Kazalar Kavşağı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te 'Kazalar Kavşağı' olarak bilinen bölgede meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 1. Organize Sanayi Kavşağı'ndan şehir merkezine dönmek isteyen bir otomobil ile üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki bir motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Sürücüler ise bölgeye trafik ışıklarının konulmasını talep etti.

09.06.2024 13:27
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Bilecik'te 'Kazalar Kavşağı' diye adlandırılan bölgede meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; 1. Organize Sanayi Kavşağı'ndan şehir merkezine dönmek isteyen Y.A. idaresindeki 41 KA 680 plakalı otomobil ile üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki A.K. idaresindeki 16 BCZ 644 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan sürücüler 'Kazalar Kavşağı' diye adlandırılan bölgeye trafik ışıkların konmasını isterken, bölgede son 10 günde 3'üncü kaza meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 'Kazalar Kavşağı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 'Kazalar Kavşağı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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