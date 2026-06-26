Bilecik'te Kenevir Ekimi Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Kenevir Ekimi Yapan Şahıs Yakalandı

Bilecik\'te Kenevir Ekimi Yapan Şahıs Yakalandı
26.06.2026 10:01
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Jandarma, Bilecik'te ormanlık alanda kenevir eken F.T.'yi suçüstü yakalayarak soruşturma başlattı.

Bilecik'te ormanlık alana kenevir ekimi yapan şüpheli jandarmanın uzun takibi sonrasında ektiklerini sularken yakalandı.

Olay; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Sarıyazı Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; ormanlık arazide kenevir ekimi yaptığı istihbaratına ulaşan jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Ekipleri şüpheli şahsın kenevir ekili alanı sulamaya geldiğinin tespit edilmesi üzerine hemen operasyon düzenlendi. F.T., isimli şahıs suçüstü yakalanırken, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kabul Etmek veya Satın Almak' ile 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçlarından adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan bahse konu ekili alanda boyları 15 santimetre ile 35 santimetre aralığında değişen 70 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Kenevir, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Kenevir Ekimi Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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