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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobilde 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobilde 6 Kişi Yaralandı

Bilecik-Eskişehir Karayolu Küplü Köyü mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik\'te Kontrolden Çıkan Otomobilde 6 Kişi Yaralandı
30.12.2023 - 11:49,
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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparken, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Bilecik- Eskişehir Karayolu Küplü Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halindeki 34 DNC 988 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf K. (41) Küplü Köyü sınırları içinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak, durabildi. Kazada sürücü Yusuf K.'nin yanı sıra araç içinde yolcu olarak bulunan A.K. (12), E.G.K. (7), Z.K.(16), B.K. (18) H.K.(44) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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