Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 oranında azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 oranında azaldı. TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2024 Mart ayında, 2023 Mart ayına göre yüzde 10,8 oranında azalarak 214 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2024 Mart ayında konutların 80 adedi ilk defa (ilk el satış), 134 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 214 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,8 oranında azalarak 41 adet, diğer satışlar ise yüzde 19,3 oranında artarak 173 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 41 konutun 14 adedi ilk satış, 27 adedi ise ikinci el satış oldu.
Türkiye genelinde konut satışları 2024 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 105 bin 394 oldu. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 10,8 Azaldı - Son Dakika
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında gerçekleştirilen 'Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, mahalli idareler seçimleri, bayram tedbirleri, trafik denetimleri ve aranan şahıslar üzerine bilgiler paylaşıldı. Vali Taşolar, Çankırı'da suçluların ve sokak kabadayılarının gezmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Ramazan Bayramı tatili süresince alınan önlemlerle ölümlü kazaların yaşanmadığı ifade edildi. Telefon dolandırıcılığı ve aile içi şiddet konularında da farkındalığın arttırılması gerektiği vurgulandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrencinin boğazına cisim kaçtı. Okul müdürü Mehmet Macar, Heimlich manevrasıyla öğrencinin nefes almasını sağladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve öğrenci müdürüne teşekkür etti.
Isparta'da bir ilkokul öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Öğretmen, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde hızlı ve doğru müdahalede bulunarak öğrencinin hayatını kurtardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ilk yardım eğitimi sayesinde Isparta'da binlerce öğretmen bu konuda eğitim almış oldu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, personel servisleri, motosiklet sürücüleri ve okul servislerine yönelik yapılan kontrollerde toplamda 144 bin 31 TL idari para cezası kesildi. Denetimler sonucunda 9 personel servisine 102 bin 681 TL, dur ihtarına uymayan 2 araca 4 bin 392 TL, 11 motosiklet sürücüsüne 33 bin 823 TL ve 1 okul servisi sürücüsüne takograf kullanmamaktan 3 bin 135 TL idari para cezası uygulandı.
Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı ATV'de bulunan Hüseyin Akın ile Kerim Gündoğan'ın ölümüne sebep olduğu iddia edilen tutuklu sanık Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı.
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