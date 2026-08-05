Bilecik\'te Kumar Denetimi: 7 Kişiye 95 Bin Lira Ceza

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye toplam 95 bin 340 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde faaliyet gösteren umuma açık iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde bir iş yerinde 7 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan şahıslara, Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında ve kapalı alanda sigara içmeleri nedeniyle toplam 95 bin 340 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, işletme sahibi hakkında ise 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.