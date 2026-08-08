Bilecik\'te kuş çarpması yangın çıkardı

Bilecik'te elektrik tellerine kuş çarpması sonucu çıkan otluk yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bayırköy beldesi yakınlarında meydana geldi. Elektrik tellerine bir kuşun çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar, alt kısımda bulunan kuru otları tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri ve 29 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.