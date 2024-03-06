Bilecik'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı

Bilecik\'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı

Bilecik'in İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağında meydana gelen kazada, şehir içi yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ve araç içerisindeki 2 yolcu ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

06.03.2024 11:54  Güncelleme: 11:57
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Bilecik'te şehir içi yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağında meydana geldi. Bozüyük-Bilecik karayolunda seyir halindeki Berkan D. idaresindeki 16 LMF 88 plaka otomobil, Söğüt Kavşağında sürücü Selahattin A. idaresindeki 11 HO 1010 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada yolcu minibüsü sürücü Selahattin A., araç içerisindeki 2 yolcu ve otomobil içinde de yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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