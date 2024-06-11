Bilecik'te Minibüs Kaza Yaptı: 1 Yaralı

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Bilecik'te seyir halindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp orta refüje çarptı, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Karayolları istikametine seyir halindeki 11 ABC 538 plakalı minibüs sürücüsü Hüseyin K., Eski Otogar Kavşağı'na geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kavşaktaki orta refüj başlangıcına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK