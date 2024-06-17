Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

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Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada

BİLECİK - Bilecik'te bir otomobil sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Oto Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Yenipazar istikametinden Gölpazarı istikametine seyir halindeki 11 ABV 862 plakalı motosiklet sürücüsü T.Ü., Oto Sanayi Sitesi önünde karşı yönden kontrolsüz bir şekilde araya yöne dönen Ali Rıza N.'nin kullandığı 11 AP 200 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.