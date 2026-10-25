Bilecik'te narkotik ekipleri 8,5 kilo skunk ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te narkotik ekipleri 8,5 kilo skunk ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı

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Bilecik\'te narkotik ekipleri 8,5 kilo skunk ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı
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Bilecik\'te narkotik ekipleri 8,5 kilo skunk ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı
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Bilecik'te narkotik ekiplerinin takibe aldığı iki araçta yapılan aramada bir otomobilin bagajındaki valizde 8 kilo 500 gram skunk ve 6 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te bir otomobilin bagajındaki valizde 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen iki aracı takibe aldı. Araçlarda narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda, otomobillerden birinin bagajındaki valizin içerisinde 8 kilo 500 gram skunk maddesi bulundu. Aramalarda ayrıca 6 adet sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, haklarında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek' veya 'Bulundurmak ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından yürütülen işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaNarkotikBilecikGüncelSon Dakika

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