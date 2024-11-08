Bilecik\'te Otobüste Esrar Ele Geçirildi

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Bilecik'te şehirlerarası arası otobüs yolculuğu yapan bir kişinin üzerinde yapılan aramada 833 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; şehirlerarası otobüs yolculuğu ile Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu madde getireceği ihbarı alan Bozüyük Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Seyir halinde olan şehirler arası otobüs durdurularak şüpheli şahsı aşağıya indirdiler. Şahsın üzerinde yapılan aramada; 833,53 gram esrar maddesi, ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK