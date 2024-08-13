Bilecik'te Otomobil Çarpışması Sonucu Kişi Yaralandı

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Bilecik'te 2 otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'ndan sanayi istikametine seyir halindeki Emre T. idaresindeki 11 AAN 908 plakalı otomobil, önünde seyreden Burcu G. idaresindeki 06 BDB 319 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada AAN 908 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Nisanur K. yaralandı. Yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK