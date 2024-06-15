Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik 2. OSB'de seyir halinde bulunan Emrah A., idaresindeki motosiklet bir fabrikaya giriş yapmak için sola manevra yapmasıyla, kent merkezine seyir halindeki Hakan B., idaresindeki 11 EN 916 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK