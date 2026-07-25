Bilecik’te Sahte Para Uyarısı

Bilecik'te vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından sahte para kullanımına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. İlçede faaliyet gösteren çay bahçelerini ziyaret eden polis ekipleri, vatandaşlara sahte paranın ayırt edilme yöntemleri, alışveriş sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve şüpheli durumlarda izlenecek yollar hakkında bilgi verdi. Çalışmada ayrıca iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, dolandırıcılık çeşitleri, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında da bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri özellikle sahte para ve telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isterken, şüpheli kişi veya olaylarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin önemine dikkat çekti.