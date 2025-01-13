Bilecik\'te Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Bilecik'te seyir halinde bir anda alev alan hafifi ticari araçta hasar meydana geldi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük- Eskişehir karayolunda seyir halindeki 34 ESZ 223 araç, Şelale Rampalarına geldiğinde bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar alevlere dönülürken, yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolu yangının söndürülmesinden sonra trafik akışı normale döndü. - BİLECİK
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