Bilecik\'te seyir halindeki araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Bilecik'te seyir halinde motor kısmından dumanlar yükselen araçta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi istikametinden kent merkezine seyir halinde olan 16 J 8486 plakalı, bayan sürücüsü G.P.'nin kullandığı otomobil, Yenişehir Kavşağını geçince aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Aracı hemen soğukkanlılıkla sağ tarafa çeken sürücü 112'yi aradı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekibi araca hemen müdahale etti. Dumanların motor kısmındaki bir elektrik aksamından çıktığı düşünülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK