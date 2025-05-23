Bilecik'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Bilecik'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Bilecik\'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu
23.05.2025 11:57
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Bilecik'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Bilecik'te jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığı operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, zanlıların evlerinde çok sayıda silah, fişek ve mermi çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında, Söğüt ilçesinde belirlenen üç ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramalar sonucunda, kaçak silah ticareti ve kurusıkı silahların üzerinde yasa dışı değişiklik yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şahısların evlerinde yapılan aramada 6 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet çift kırma av tüfeği, 60 adet tabanca mermisi, 16 adet tabanca mermisi, 2 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet tabanca şarjörü jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmasında ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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