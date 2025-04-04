Bilecik\'te Takla Atan Araçta İki Yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil takla atarken kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sarayçık- Kütahya kara yolunda seyir halinde bulunan 26 NZ 754 plakalı otomobilin sürücüsü Elif. S., aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Yaşanan trafik kazasından araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Nuray E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK