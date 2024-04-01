Bilecik\'te ters yönden giren araç, motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden oldu

Başkentte göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Başkentte bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu bir işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanığı ise olayı 'Bu nasıl bir çalışma sistemi' diyerek eleştirdi.