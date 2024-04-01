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Bilecik'te ters yönden giren araç, motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden oldu - Son Dakika
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Bilecik'te ters yönden giren araç, motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden oldu

Bilecik\'te ters yönden giren araç, motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden oldu

Bilecik'te Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, Dedeoğlu Caddesine ters yönden girdi. Geri geri manevra yaparken, motosiklet sürücüsüne çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

01.04.2024 16:43
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Bilecik'te bir yola ters yönden girdiğini anlayan sürücü, geri geri manevra yaparken aracı bir motosiklet sürücüsünün yaralanmasına sebep oldu.

Alınan bilgilere göre; Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halindeyken Dedeoğlu Caddesine yönü ters istikametten giren 11 ABP 784 plakalı hafif ticari araç sürücü Bayram Ç. hemen geri geri manevra yaparak doğru yola girmek istedi. Bu esnada aracın geçmesini bekleyen 17 ACP 209 plakalı motosiklet sürücüsü Mahir Önem Dost'un ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te ters yönden giren araç, motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden oldu - Son Dakika

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