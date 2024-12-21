Bilecik\'te Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişide yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik-Bursa- Sakarya karayolunda seyir halindeki 11 ABY 217 plakalı hurda yüklü kamyon sürücüsü Refik Karayılan, 2. OSB kavşağına döndüğünde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrilirken, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ersin A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü Refik Karayılan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kaza yerinde geniş çaplı önlem aldı. - BİLECİK