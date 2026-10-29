Bilecik\'te tırın arkadan çarptığı kamyon devrildi, sürücüsü yara almadı

Bilecik'te tırın arkadan çarptığı kamyon devrildi, sürücüsü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te Eskişehir-Bozüyük karayolunun Poyra mevkiinde seyreden bir tır, önündeki kamyona arkadan çarparak kamyonun devrilmesine neden oldu. Devrilen kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Bilecik'te seyir halindeki tır önündeki seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü kazayı yarala almadan atlattı.
Kaza; Eskişehir- Bozüyük karayolunun Poyra mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Eskişehir istikametinden Bozüyük istikametine seyir halindeki S.D. yönetimindeki tır, önünde seyreden O.Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon devrilirken, sürücüsü kazayı yarala almadan atlattı. Eskişehir-Bozüyük karayolu kamyonetin çekici yardımıyla çekilmesine kadar tek reşitten kontrollü bir şekilde verilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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