Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Abdulhamit Han Bulvarı Tugay kavşağında meydana geldi. Bulvar üzerinden sanayi istikametine seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 11 ACA 990 plakalı otomobil kavşaktan 'U' dönüş yaptığı esnada, kent merkezine seyir halindeki Özkan Ç. idaresindeki 11 ABD7 06 plakalı motosiklete çaptı. Kaza sonrası 11 ACA 990 plakalı otomobil sürücüsü olay yerinden ayrılırken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan araç sürücüsünü tespit için çalışmalara başladı. - BİLECİK