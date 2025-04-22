Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Mert Ç. idaresindeki 11 ACK 292 plakalı motosiklet, Gonca Sokak kavşağına geldiğinde Abdullah Y. idaresindeki 34 CON 01 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mert Ç. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK