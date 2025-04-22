Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi adliye otoparkı girişinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki İsmail G. idaresindeki 11 AK 525 plakalı otomobil, adliye otoparkına giriş yapmak istediği esnada karşı istikamette gelen sürücü Murat H. idaresindeki 11 ACA 216 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Murat H. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK