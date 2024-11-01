Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Bilecik'te kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek tıra çarptı: 2 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek tıra çarptı. Trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik - Eskişehir kara yolunda seyir halinde bulunan 16 K 0236 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Sefa T., Karaköy mevkii aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek seyir halindeki Ali B. idaresindeki 19 TV 667 plakalı tıra çarptı. Yaşanan trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik polisleri kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, Bilecik - Eskişehir kara yolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi.