Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, polis inceleme başlattı.

06.11.2024 10:43
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Bilecik'te aynı istikamette giden 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli- Sakarya D-650 karayolunda seyir halindeki 07 HH 349 plakalı otomobil sürücüsü Rezzan K.,Selimiye Köyü mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette Yusuf T. idaresindeki 03 BL 182 otomobile çaptı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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