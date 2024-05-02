Bilecik\'te 4 kişi yaralandı: İddialara göre 2 aracın sıkıştırdığı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı

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Bilecik'te, iddialara göre 2 aracın sıkıştırdığı otomobilin kontrolden çıkaran orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir'den Sakarya istikameti seyir halindeki 34 LY 1261 plakalı otomobil sürücü Ali. K. Söğüt kavşağı geçince, iddiaya göre 2 araç tarafından sıkıştırıldı. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü Ali K. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Gülay K., Arzu K. ile Serhat Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servi ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK