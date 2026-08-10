Bilecik\'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bilecik'te 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza; dün gece Bilecik'in Bozüyük ilçesi Saraycık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halindeki Emre E. idaresindeki 11 ADB 567 plakalı ticari araç ile karşı yönden gelen Bünyamin Ö. idaresindeki 11 UC 374 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 UC 374 plakalı araç sürücü Bünyamin Ö. aynı araçta yolcu olarak bulunan Yasemin Ö., Şeyma Ö., Alya Ö. ve Fatma B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.