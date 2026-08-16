Bilecik'te Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bilecik\'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Bilecik'te otomobilin yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te seyir halindeki yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Kendirli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dereşemsettin köyü istikametine seyir halinde olan Fatih Y.'nin kullandığı 16 ANK 215 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü Fatih Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Esra Y., Yiğit Y., Büşra Y. ve Beyza Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Bilecik, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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