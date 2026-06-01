Bilecik\'te Trafik Kazası: Çocuk Ağır Yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Deresakarı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saffet Ö. idaresindeki 11 ACH 149 plakalı araç, seyir halindeyken A.B.'nin (5) aniden yola çıkması sonucu çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK