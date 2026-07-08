Bilecik'te aynı istikamette seyir halindeki otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.
Kaza; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çiftlik Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; kara yolunda seyir halindeki sürücülerinin adı öğrenilemeyen 54 ALD 527 plakalı otomobil önünde seyreden 06 GAV 344 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ön kısmı adeta hurdaya döner, trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te Trafik Kazası: Yaralı Yok - Son Dakika
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