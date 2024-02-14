Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik\'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik kent merkezinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşak adasına çarptı. Kazada yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

14.02.2024 13:45  Güncelleme: 13:48
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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Bozüyük istikametine seyir halindeki 46 EJ4 70 plakalı otomobilin sürücüsü Metin T., TOKİ Kavşağına geldiğinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kavşak adasına çarparak durabildi. Yan yatan araçta yolcu olarak bulunan Havva T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken kaza yerine tedbir amaçlı Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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