Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Bozüyük-Söğüt karayolu üzerinde gerçekleşen kaza sonucunda yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

09.09.2024 11:44
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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük- Söğüt karayolu seyir halindeki 11 ABY 239 plakalı otomobil sürücü Ali Y., Alibeydüzü Köyü mevkiinde yaptığı bir sollama sonucu karşı yönden gelen İbrahim A., idaresindeki 11 TC 859 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıları sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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