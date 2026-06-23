Bilecik\'te Traktör Kazası: Bir Yaralı

Bilecik'te orman alanından izinli odun çekimi sırasında meydana gelen kazada traktör altında kalan şahıs yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz köyü mevkiindeki orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer S. yönetimindeki 37 ND 095 plakalı traktörle odun çekildiği sırada traktör kaydı. Bu esnada traktörün arkasında bulunan Kemaleddin F.'nin sol bacağı traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kemaleddin F., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK