Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araç içinde bulunan 2 kişinin narkotik suçundan aranması olduğu anlaşıldı. Şüpheli araç içerisinde yapılan aramada; 3,86 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 0,43 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan bong aparatı ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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