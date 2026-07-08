Bilecik\'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 şüpheli şahıs yakalandı. - BİLECİK