Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Durdurulan araçta 7 bin 39 adet uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

BİLECİK - Bilecik'te polis tarafından takibe alınan bir araç içinde 7 bin 39 adet uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Kocaeli'nden Bilecik'e uyuşturucu getiren bir araca yönelik operasyon düzenledi. Araçta 63,61 gram uyuşturucu madde, 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonun devamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince Bozüyük ilçesinde yapılan bir başka operasyonda 7 bin 39 adet uyuşturucu hap, 52 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler; uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kullanmak, kabul etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.